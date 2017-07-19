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            Bce: Lane, impatto AI su economia mondiale tra grandi temi da monitorare

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ago - Accanto alla questione dei prezzi dell'energia legati al quadro geopolitico, uno dei grandi temi di attenzione e' quello legato all'AI e al suo impatto sull'economia. E' quanto ha detto il capo economista della Bce, Philip Lane, in un'intervista all'emittente irlandese Rte Radio 1 fornendo un quadro dei rischi per le prospettive dell'economia. "Accanto alla questione energetica - ha detto - c'e' anche l'AI. Uno dei grandi temi per noi, e per chiunque lo stia analizzando, e' l'impatto dell'AI sull'economia mondiale. Dobbiamo quindi esaminare tutti gli aspetti in maniera complessiva". Ieri in uno studio degli economisti della Bce, e' stato sottolineato come le famiglie dell'Eurozona siano esposte per 440 miliardi ai colossi tecnologici degli Stati Uniti e per questo un'eventuale correzione del settore (probabile dal punto di vista storico quando vengono introdotte nuove tecnologie rivoluzionarie) avrebbe pesanti ripercussioni anche nel Vecchio Continente.

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            (RADIOCOR) 18-08-26 11:50:42 (0255)EURO 5 NNNN

              


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