Bce: Lane, euro digitale alta priorita', serve all'autonomia monetaria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - Lane ha poi indicato che attualmente, il sistema dei pagamenti dell'area dell'euro 'e' fortemente frammentato lungo le linee nazionali e molti clienti dipendono da fornitori di carte o portafogli elettronici non europei per effettuare pagamenti nell'area dell'euro. Rendendo obbligatorio l'accettazione dell'euro digitale, gli effetti di rete immediati contribuirebbero a unificare il mercato attualmente frammentato, riducendo i costi per gli esercenti e, indirettamente, anche per le famigli'. E' improbabile che un sistema di pagamento rapido e diffuso su tutta l'area si sviluppi ' in assenza dei canali di pagamento diffusi su tutta l'area forniti dall'infrastruttura dell'euro digitale'.

