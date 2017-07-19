Bce: Lane, effetti di secondo impatto caro energia richiedono tempo per manifestarsi

Lo ha detto in un'intervista a Bloomberg tv a Sintra (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - Gli effetti di secondo impatto del rincaro dell'energia richiederanno tempo per manifestarsi e la Bce non intende vincolarsi in anticipo a un determinato percorso dei tassi di interesse. Lo ha detto il capo economista della Bce Philip Lane in un'intervista a Bloomberg Television a margine del Forum on central banking a Sintra. "Gli effetti di secondo impatto probabilmente richiederanno un po' di tempo", ha detto Lane, aggiungendo di essere concentrato soprattutto "sugli effetti indiretti", in particolare sull'andamento dei prezzi alimentari e dei servizi. Il capo economista ha ribadito che il Consiglio direttivo e' determinato a "non rinchiudersi in una gabbia" per quanto riguarda la traiettoria della politica monetaria, senza escludere un ulteriore rialzo dei tassi di interesse.

L'intervento arriva mentre la Bce continua a monitorare i rischi inflazionistici nonostante il calo del prezzo del petrolio seguito ai progressi verso una tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella riunione dell'11 giugno l'istituto di Francoforte ha aumentato i tassi di 25 punti base, il primo rialzo dal 2023, mentre i mercati continuano a scontare un ulteriore intervento entro la fine dell'anno.

Secondo Lane, sebbene i mercati energetici siano oggi molto piu' tranquilli, gli effetti del rincaro registrato nelle prime settimane del conflitto continuano a propagarsi nell'economia. "Quello che dobbiamo osservare - ha spiegato - e' come i quattro mesi di aumento dei costi dell'energia si trasmettano all'inflazione alimentare e soprattutto all'inflazione dei servizi". Lane ha inoltre riconosciuto che il miglioramento della situazione geopolitica in Medio Oriente ha favorito un recupero della fiducia, ma ha precisato che non si e' ancora tornati ai livelli precedenti al conflitto. "Non e' che ci sia stato un ripensamento molto rapido del sentiment di investitori e consumatori - ha detto.

- Probabilmente hanno bisogno di vedere che l'attuale accordo di pace si trasformi in qualcosa di piu' duraturo".

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