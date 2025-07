Bce: Lane, c'e' spazio per emissione bond comuni, anche tra 'volonterosi' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 lug - Per Lane il miglioramento dell'architettura finanziaria dell'area dell'euro passa anche per i cosiddetti 'safe asset' europei perche' 'un pool ampliato di attivita' sicure denominate in euro' ha un 'potenziale valore nel rendere il mercato dei capitali dell'area dell'euro piu' attraente per gli investitori sia europei che globali'. Anche per il mercato dei capitali non basta essere forti da soli: 'Il Bund tedesco e' l'obbligazione nazionale di grandi dimensioni con il rating piu' elevato nell'area dell'euro, tuttavia, lo stock di Bund e' troppo piccolo rispetto alle dimensioni dell'area dell'euro o del sistema finanziario globale. Soprattutto nel contesto di spread molto piu' bassi e meno volatili, anche altre obbligazioni nazionali contribuiscono in modo direzionale allo stock di attivita' sicure'.

Lane ha osservato che la potenziale volatilita' residua degli spread e la minore liquidita' di queste obbligazioni 'pongono in ultima analisi un limite al loro contributo all'offerta di attivita' sicure' e che 'l'attrattiva complessiva del mercato obbligazionario dell'area dell'euro dipende in ultima analisi dalla capacita' di ciascun Stato membro di garantire la sostenibilita' fiscale, anche attraverso l'impegno condiviso ad attuare il quadro di bilancio europeo in modo rigoroso'.

In linea di principio, le obbligazioni comuni garantite dalla capacita' fiscale combinata degli Stati membri Ue 'dovrebbero costituire una categoria di attivita' sicure di alta qualita', tuttavia, l'attuale stock di tali obbligazioni e' semplicemente troppo esiguo per garantire la liquidita' e i servizi di gestione del rischio necessari (ad esempio, mercati dei derivati e mercati repo) che sono parte integrante della funzione di asset sicuro'. Inoltre si prevede che lo stock di obbligazioni sovranazionali in euro si ridurra' nel tempo, in vista del rimborso programmato delle obbligazioni NGEU e, nel tempo, del ritiro delle obbligazioni del Mes con il rimborso dei prestiti concessi.

Lane ha sottolineato che per soddisfare piu' rapidamente la crescente domanda globale di attivita' sicure denominate in euro, esistono diversi modi per generare uno stock maggiore di attivita' sicure a partire dall'attuale stock di obbligazioni nazionali. Si e' rifatto alla proposta degli economisti Olivier Blanchard e A'ngel Ubide che hanno proposto di riesaminare il sistema "obbligazioni blu/obbligazioni rosse". L'idea e' che ogni Stato membro riserverebbe un flusso di entrate dedicato (ad esempio, una certa quantita' di entrate fiscali indirette) da usare per il servizio delle obbligazioni emesse congiuntamente. I proventi dell'emissione di obbligazioni comuni (obbligazioni blu) verrebbero utilizzati per acquistare una determinata quantita' di obbligazioni nazionali (obbligazioni rosse) di ciascuno Stato membro partecipante. Questo meccanismo si tradurrebbe in uno stock maggiore di obbligazioni blu e in uno stock minore di obbligazioni rosse. Si tratta di una soluzione, secondo Lane, per la quale le condizioni attuali 'sono molto piu' favorevoli' rispetto al passato. Il vantaggio consisterebbe nella riduzione dei costi del servizio del debito generata dai servizi di asset sicuri forniti da uno stock ampliato di debito comune.

Un approccio alternativo e potenzialmente complementare, che potrebbe anche generare uno stock maggiore di asset sicuri dal pool di obbligazioni nazionali, e' offerto dalla proposta sui titoli garantiti da obbligazioni sovrane (Sbbs): gli intermediari finanziari (pubblici o privati) metterebbero insieme un portafoglio di obbligazioni nazionali ed emetterebbero titoli suddivisi in tranche, con la quota senior che costituisce un asset altamente sicuro.

