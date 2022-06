Bce: Lagarde, trasparenza e' chiave, mercati ben preparati a quello che faremo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 giu - Per la Banca centrale europea un punto chiave della strategia e' l'outlook di medio-termine e il fatto che le decisioni sono saldamente legate ai dati macro, cosa che e' stata chiaramente comunicata ai mercati. "La chiave e' l'outlook di medio-termine. Quello che importa e' come reagiamo ai dati, ribadisco che la nostra strategia sara' vincolata ai dati", ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, durante uno dei panel del Forum annuale organizzato dalla Bce e in corso a Sintra, in Portogallo. La Bce, ha detto Lagarde, si e' sempre impegna a comunicare in modo tempestivo, chiaro e adeguato la propria linea d'azione: "I mercati hanno una chiara visione di quello che andremo a fare con i tassi. E' probabile che alzeremo i tassi a luglio? Si', lo faremo. E' probabile che lo rifaremo a settembre? Si'. Il modo in cui stiamo operando e' molto chiaro", ha detto, pur ammettendo che "non e' scienza quello che facciamo, usiamo dei modelli e sappiamo che questo ha delle ricadute".

Ars

