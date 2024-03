Bce: Lagarde, trasmissione politica monetaria procede in giusta direzione

Ma pressioni interne sui prezzi restano forti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Francoforte, 20 mar - "La trasmissione della nostra politica monetaria procede nella giusta direzione. Le condizioni di finanziamento hanno reagito con forza all'aumento dei tassi di interesse, la domanda di prestiti si e' indebolita e, a sua volta, l'attivita' ha rallentato notevolmente soprattutto nei settori economici piu' sensibili ai tassi". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo a Francoforte alla conferenza 'The ECB and Its Watchers XXIV".

"L'inflazione di fondo sta diminuendo in termini generali - ha detto Lagarde -. Quasi tutte le misure che teniamo sotto osservazione sono in calo e l'intervallo dei valori tra le diverse misure si e' ridotto da un massimo di 4,1 punti percentuali agli attuali 2,4 punti percentuali. Alcune misure dell'inflazione di fondo con le migliori proprieta' di indicatore anticipatore dell'inflazione futura hanno registrato una marcata diminuzione. Allo stesso tempo, le pressioni interne sui prezzi restano forti". L'inflazione dei servizi - ha detto Lagarde - continua a essere persistente e a oscillare intorno al 4%, sebbene si sia registrato un certo incremento a febbraio. "Tali pressioni riflettono in larga misura la robusta dinamica salariale...nonche' le condizioni tese del mercato del lavoro, che ha mostrato sinora una buona tenuta in un contesto di rallentamento economico.

L'occupazione e' cresciuta di 2 milioni di unita' in termini cumulati nel 2023, anche quando l'economia ha ristagnato, mentre le imprese continuano a mantenere gli stessi livelli occupazionali. Questo andamento sta automaticamente riducendo la produttivita' del lavoro e spingendo al rialzo il costo del lavoro per unita' di prodotto". In questa fase - ha concluso Lagarde - risulta difficile valutare se tali pressioni sui prezzi riflettano semplicemente lo sfasamento temporale dei salari e dei prezzi dei servizi nonche' la natura prociclica della produttivita', oppure se segnalino spinte inflazionistiche persistenti.

