Bce: Lagarde, tornare a tassi vicini a zero? lo vedo molto improbabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sintra, 02 lug - "La mia opinione in questo momento e' molto improbabile, ma non e' qualcosa su cui vorrei esprimere un giudizio. Quello che posso dirvi e' che quando dovessimo iniziare ad avere questa conversazione mi sentirei sollevato perche' significherebbe che ci stiamo avvicinando a dove dobbiamo essere". E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde durante il Forum Bce a Sintra in risposta se vede la possibilita' di un ritorno in futuro a politica di tassi vicina allo zero in assenza di crisi. "Significherebbe che non abbiamo subito alcuno shock all'economia e che non ce ne sono nell'orizzonte immediato - ha concluso Lagarde -. Quindi sarebbe una buona notizia. Ma non siamo certamente in questa fase, e non e' questo il lavoro che svolgiamo quando definiamo le nostre politiche per il futuro".

Cop

(RADIOCOR) 02-07-24 16:45:09 (0556)NEWS 5 NNNN