Bce: Lagarde tiene barra ferma sui tassi ma annuncia la svolta sul Pepp - FOCUS

Non e' momento di abbassare la guardia, non discusso di tagli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Francoforte, 14 dic - Una Christine Lagarde con un filo di voce a causa della convalescenza del Covid che l'ha colpita per la seconda volta, lasciandole una 'bronchite acuta', ha mantenuto oggi ferma la barra della Bce sulla necessita' di restare in modalita' restrittiva per quanto riguarda i tassi di interesse ma ha al contempo annunciato novita' per quanto riguarda i reinvestimenti Pepp: se fino ad ora la strategia prevedeva che questi sarebbero continuati almeno fino alla fine del 2024, oggi il Consiglio direttivo ha deciso di dimezzarli da 15 a 7,5 miliardi dall'inizio del secondo semestre per poi portarli a conclusione alla fine del prossimo anno, una decisione quest'ultima su cui il Consiglio si e' espresso in modo unanime. Le decisioni annunciate oggi riflettono le nuove stime preparate dallo staff Bce che per l'inflazione vedono ora un trend che passera' dal +5,4% nel 2023, al +2,7% del 2024, al 2,1% del 2025 e all'1,9% del 2026. Rispetto alle precedenti proiezioni di settembre, sono state ridotte le stime per l'anno in corso (erano al 5,6%) e per il prossimo (da 3,2%) mentre e' stata confermata quella per il 2025. Per quanto riguarda la crescita, gli esperti della Bce hanno abbassato le previsioni per il 2023 allo 0,6% (da 0,7%) e allo 0,8% per il 2024 (da 1%) mentre e' stata confermata all'1,5% la stima per il 2025, ritmo di crescita che dovrebbe poi essere ripetuto anche nel 2026. In conferenza stampa, la presidente e' stata sollecitata diverse volte sul confronto con gli Stati Uniti dove ieri la Fed ha indicato di attendersi per il 2024 tre tagli di 25 punti base e il governatore Jerome Powell ha dichiarato di essere ben cosciente del rischio di restare restrittivi troppo a lungo.

Lagarde ha risposto che ovviamente nessuno vuole commettere quell'errore e che la Bce rimane strettamente dipendente dai dati e attende di ricevere nuove informazioni dalle rilevazioni dati che verranno pubblicate nel corso dei primi mesi del 2024 per decidere le prossime mosse di politica monetaria. Lagarde ha aggiunto che in Consiglio non si e' assolutamente discusso di un possibile taglio dei tassi sottolineando che non si passa in un solo colpo dallo stato solido a quello gassoso perche' ci sono vari stadi intermedi". In un passaggio successivo, Lagarde ha indicato che rimane ancora del lavoro da fare e che quel lavoro puo' essere svolto mantenendo i tassi sui livelli attuali, ovvero su livelli sufficientemente restrittivi per garantire il ritorno tempestivo dell'inflazione al target del 2%. 'E' il momento di abbassare la guardia? Assolutamente no. Servono altri dati che indichino che anche le pressioni interne sui prezzi sono in calo e avremo molti dati soprattutto nella prima meta' del 2024". Lagarde ha concluso indicando che nello scenario di base della Bce non e' prevista una recessione sebbene nel terzo trimestre l'economia dell'Eurozona abbia registrato una lieve contrazione.

L'economia restera' debole nel breve termine ma in prospettiva e' attesa in ripresa grazie alla ripresa dei salari reali e al miglioramento della domanda estera.

