Bce: Lagarde, tasso neutrale funziona in un mondo senza shock, e non lo siamo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 apr - "Il concetto del tassi neutrale e' un concetto che funziona in un mondo senza shock e sicuramente ora non lo siamo". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte in risposta a una domanda sul fatto che dal comunicato di fine vertice e' stato eliminato ogni riferimento a una politica restrittiva. "Quello che dobbiamo fare ora e' determinare una posizione di politica monetaria che sia appropriata per portarci a destinazione, che e' il target di inflazione del 2% a medio termine - ha detto Lagarde -. Non commento sulla direzione di viaggio ma sulla destinazione che e' il 2% e dobbiamo essere pronti e agili per reagire al continuo mutare degli eventi. Per questo dobbiamo ancora di piu' dipendere dai dati e prendere decisioni di meeting in meeting".

