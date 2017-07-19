Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Bce: Lagarde, su riforme Draghi ora un po' meno chiacchiere e piu' azione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - Sull'attuazione delle riforme indicate dal rapporto Draghi in Europa cominciano a esserci "un po' meno chiacchiere e un po' piu' azione". Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo a un evento a Parigi. "Vedo molte critiche sulla realizzazione delle riforme raccomandate dal rapporto Draghi", ha osservato. In Europa, tuttavia, le decisioni non vengono adottate istantaneamente attraverso "ordini esecutivi che permettono, da un momento all'altro, di aumentare i dazi del 50%". Il processo europeo e' "molto piu' strutturato e sottoposto a consultazioni", anche se "forse abbiamo bisogno di un po' meno consultazioni", ha riconosciuto Lagarde. La Commissione ha stabilito una tabella di marcia e scadenze precise per la presentazione delle proposte. Secondo la presidente della Bce, la commissaria per i Servizi finanziari Maria Luis Albuquerque sta procedendo nel rispetto degli impegni concordati. I tempi si allungano successivamente durante il confronto tra Parlamento, Consiglio e Commissione, attraverso un processo di "iterazione, emendamenti, sottoemendamenti e verifiche".

            "Bisogna continuare a spingere e non mollare nulla, perche' attraversiamo una fase di transizione imprescindibile, con necessita' di finanziamento enormi", ha concluso Lagarde.

            Cop

            (RADIOCOR) 11-09-26 16:39:23 (0510) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.