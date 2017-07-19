Bce: Lagarde, su riforme Draghi ora un po' meno chiacchiere e piu' azione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - Sull'attuazione delle riforme indicate dal rapporto Draghi in Europa cominciano a esserci "un po' meno chiacchiere e un po' piu' azione". Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo a un evento a Parigi. "Vedo molte critiche sulla realizzazione delle riforme raccomandate dal rapporto Draghi", ha osservato. In Europa, tuttavia, le decisioni non vengono adottate istantaneamente attraverso "ordini esecutivi che permettono, da un momento all'altro, di aumentare i dazi del 50%". Il processo europeo e' "molto piu' strutturato e sottoposto a consultazioni", anche se "forse abbiamo bisogno di un po' meno consultazioni", ha riconosciuto Lagarde. La Commissione ha stabilito una tabella di marcia e scadenze precise per la presentazione delle proposte. Secondo la presidente della Bce, la commissaria per i Servizi finanziari Maria Luis Albuquerque sta procedendo nel rispetto degli impegni concordati. I tempi si allungano successivamente durante il confronto tra Parlamento, Consiglio e Commissione, attraverso un processo di "iterazione, emendamenti, sottoemendamenti e verifiche".

"Bisogna continuare a spingere e non mollare nulla, perche' attraversiamo una fase di transizione imprescindibile, con necessita' di finanziamento enormi", ha concluso Lagarde.

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(RADIOCOR) 11-09-26 16:39:23 (0510) 5 NNNN