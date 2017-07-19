Bce: Lagarde, su euro digitale fatto nostro lavoro, ora spetta a consiglio europeo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Francoforte, 18 dic - "So che questi sono momenti importanti per l'Europa digitale, perche' abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo fatto la nostra parte, ma ora spetta al Consiglio europeo e, certamente piu' avanti, al Parlamento europeo stabilire se la proposta della Commissione sia soddisfacente, e come possa essere trasformata in un atto legislativo oppure modificata". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte. "La nostra ambizione non e' essere dei modelli di riferimento. La nostra ambizione e' garantire che, nell'era digitale, esista una moneta che sia l'ancora di stabilita' per il sistema finanziario. Al momento, quell'ancora e' la moneta della banca centrale, che essenzialmente ha una forma materiale: sono le banconote che avete nel portafoglio. Ma nell'era digitale deve esistere un'espressione digitale di quella sovranita' e un'ancora digitale a servizio del sistema finanziario che abbiamo".

