Bce: Lagarde, su elezioni Usa decisione tocca ad americani ma siamo preoccupati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Davos, 17 gen - "La decisione tocca agli americani ma siamo tutti preoccupati perche' gli Stati Uniti sono l'economia piu' grande del mondo e sono sempre stati un faro di democrazia ma non possiamo interferire con le loro scelte, quello che dobbiamo fare e' considerare i vari scenari e lavorare per essere noi come Europa forti senza dover far conto su altri paesi". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervistata da Bloomberg a margine dei lavori del World Economic Forum a Davos. "L'Europa deve essere forte da sola - ha detto Lagarde - dobbiamo accelerare l'unione dei mercati dei capitali perche' abbiamo bisogno di finanza per le grandi sfide che abbiamo davanti, come la transizione energetica. In generale dobbiamo essere piu' uniti, piu' coesi, andando oltre le differenze nazionali".

