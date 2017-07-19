Bce: Lagarde, Spagna e Portogallo piu' al riparo da shock energetico con rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - "Le fonti energetiche alternative offrono il percorso piu' chiaro per minimizzare i compromessi tra gli obiettivi della politica energetica europea di sicurezza, sostenibilita' e accessibilita'. Infatti, un'analisi della Bce sull'attuale shock energetico mostra che i paesi in cui una quota piu' elevata di elettricita' e' prodotta da fonti non fossili, come Spagna e Portogallo, sono stati piu' protetti dall'aumento dei prezzi del gas". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde nel suo intervento alla conferenza organizzata a Francoforte da Bce, Frankfurt School e Cetex.

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(RADIOCOR) 05-05-26 14:54:53 (0487) 5 NNNN