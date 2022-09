Bce: Lagarde, siamo determinati e uniti a riportare inflazione al 2% medio termine -2

Spetta ai governi agire su energia e aiuti, coordinamento necessario (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Praga, 9 set - La presidente della Bce ha indicato che 'l'aumento dell'inflazione nell'area dell'euro e' una delle principali preoccupazioni, inflazione che varia dal 6% al 20% a seconda dell'area della zona euro cui si appartiene". Adesso, 'allontanarsi dalla politica monetaria espansiva non e' facile ma non agiamo da soli'. Lagarde ha aggiunto subito dopo che lo choc dei prezzi deriva essenzialmente dalle strozzature dell'offerta e dall'energia: 'La Bce da sola non puo' fare molto per ridurre il gas sui mercati all'ingrosso ne' puo' ridurre le bollette elettriche, non e' il suo ruolo; ma e' un compito dei governi eletti che deve essere coordinato a livello europeo'. Questo e' un percorso che chiama in causa la riforma dei mercati energetici, il meccanismo di formazione dei prezzi, il sostegno alla transizione ecologica.

