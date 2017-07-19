Bce: Lagarde, servono campioni bancari europei per competere con Usa e Cina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - L'Europa ha bisogno di campioni bancari capaci di operare oltre le frontiere nazionali e di raggiungere dimensioni sufficienti per competere con i maggiori gruppi statunitensi e cinesi. Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo a un evento organizzato dal gruppo Bpce a Parigi. "Abbiamo bisogno di campioni, questo e' evidente.

Sono un'ex sportiva: naturalmente abbiamo bisogno di campioni, ha aggiunto Lagarde. "Perche' dovremmo accontentarci di avere piccoli operatori qua e la'?". Nel settore finanziario - ha sottolineato - creare campioni europei significa sviluppare attivita' transfrontaliere, ampliare la presenza sul mercato e combinare "dimensione, capacita' di sviluppo, capacita' di sperimentazione ed economie di scala". "Se le banche vogliono competere con i tre o quattro grandi campioni americani, ma anche cinesi, e' assolutamente necessario che abbiano dimensioni sufficienti per poter rivaleggiare con loro". Il potenziale di consolidamento del settore bancario europeo e' "considerevole", anche alla luce dell'ammontare di capitali che ogni anno lascia l'Unione. "Anno dopo anno, 300 miliardi di euro escono dall'Unione europea, non vengono investiti dagli europei in Europa e vanno per la maggior parte negli Stati Uniti", ha osservato Lagarde. "Se pensiamo alla materia prima con cui lavorano le banche, il denaro, c'e' molto da fare". Le operazioni transfrontaliere permettono di realizzare economie di scala e raggiungere soglie dimensionali in grado di generare "competitivita' ed efficienza" e di consentire alle banche di superare il perimetro iniziale nel quale operano. Le aggregazioni devono tuttavia essere efficaci e non produrre effetti destabilizzanti. "Bisogna riuscire a fondere i sistemi informatici: sono questioni estremamente tecniche e complicate, ma il potenziale esiste".

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(RADIOCOR) 11-09-26 16:29:53 (0504) 5 NNNN