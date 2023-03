Bce: Lagarde, se incertezza cala, abbiamo ancora molta strada da fare su inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - "Se la situazione di incertezza dovesse diminuire, sappiamo che abbiamo ancora molta strada da fare nella lotta all'inflazione". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte sottolineando come il nuovo statement del Consiglio metta in forte evidenza la reaction function della Bce per quanto riguarda le prossime mosse di politica monetaria nella lotta all'inflazione.

