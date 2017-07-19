Bce: Lagarde ringrazia Villeroy, "11 anni di servizio dedicati all'Europa"

Il governatore ha annunciato che lascera' incarico a giugno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - "Ho grande rispetto per la decisione personale di Francois Villeroy de Galhau di dimettersi dalla carica di Governatore della Banque de France dopo 11 anni di servizio leale e dedicato al bene comune, sia della Francia sia dell'Europa.

Il Consiglio direttivo ha tratto enorme beneficio dal suo realismo, unito a forti convinzioni e a una visione europea, che egli porta sempre al tavolo". E' quanto afferma in un comunicato la presidente della Bce Christine Lagarde dopo l'annuncio che Villeroy lascera' il suo incarico a giugno. "I suoi contributi, cordiali, ampi, orientati al lavoro di squadra, di buon umore e costantemente ben articolati - prosegue lo statement di Lagarde - hanno arricchito in modo significativo le nostre discussioni. E' in questo spirito che ora assume la Presidenza della Fondation des Apprentis d'Auteuil, dove mettera' i suoi talenti al servizio di giovani e famiglie vulnerabili attraverso programmi di istruzione, intervento sociale e formazione professionale".

"Francois - conclude Lagarde - rimarra' sempre un amico della Bce e gli auguro ogni successo nella sua importante nuova missione".

Cop

(RADIOCOR) 09-02-26 14:35:17 (0390) 5 NNNN