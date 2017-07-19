Bce: Lagarde, rialzo tassi era inevitabile, nessuno lo ha messo in discussione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - Il rialzo dei tassi di 25 punti base deciso ieri dal consiglio direttivo era "un'evidenza assoluta" alla luce delle nuove proiezioni su inflazione e crescita ed e' stato approvato all'unanimita' senza essere messo in discussione da alcun componente del Consiglio direttivo. Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde partecipando a un evento organizzato dal gruppo Bpce a Parigi. "Ieri ho detto che la decisione di aumentare i nostri tassi di 25 punti base era un 'no-brainer'", ha ricordato Lagarde, spiegando che l'inflazione e' prevista al 3% nel 2026, al 2,5% nel 2027 e al 2,1% nel 2028. "Abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni d'inflazione per il 2027 e il 2028" e, nonostante il dibattito sulla definizione di medio termine, "rimaniamo sopra l'obiettivo all'orizzonte del terzo anno", ha sottolineato. La Bce ha inoltre alzato dallo 0,8% allo 0,9% la previsione di crescita per quest'anno. Incorporando gli ultimi dati pubblicati prima della riunione, compresi quelli particolarmente volatili dell'Irlanda, la stima sarebbe arrivata all'1,2%. "Si tratta di revisioni significative", ha dichiarato Lagarde, ricordando che la Bce lavora per l'Europa e non per la Germania, la Francia o un singolo Stato membro.

L'area euro deve affrontare "uno shock dell'offerta significativo", legato soprattutto, ma non esclusivamente, alla situazione in Medio Oriente e aggravato dalle difficolta' nell'offerta di capacita' di raffinazione.

"Quando si considera non soltanto l'impatto della crisi energetica sui prezzi, ma anche quello sulle prospettive di crescita, siamo obbligati ad aumentare i tassi d'interesse", ha spiegato. "Era un'evidenza assoluta, al punto che nel Consiglio direttivo, che riunisce 27 persone, la decisione e' stata unanime e non e' stata contestata da nessuno", ha concluso Lagarde.

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(RADIOCOR) 11-09-26 16:24:37 (0499) 5 NNNN