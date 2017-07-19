Bce: Lagarde, resto fino a fine mandato, non penso a ritorno in politica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 gen - Christine Lagarde non ha alcuna intenzione di lasciare la sua carica di presidente della Bce prima della fine del suo mandato e non pensa poi a un ritorno in politica. E' quanto ha detto in un'intervista a Bloomberg tv in risposta a una domanda sulle indiscrezioni dello scorso anno su un suo possibile passaggio alla presidenza del World Economic Forum prima della fine degli 8 anni alla guida della banca centrale. "Non sono una che molla, no, perche' quando hai una missione, hai un obiettivo, devi semplicemente portarlo a termine". Lagarde, che ha appena compiuto 70 anni, ha anche escluso un ritorno in politica e in particolare e' parsa scartare una sua candidatura per le presidenziali francesi che saranno celebrate nell'aprile 2027. "No, non credo di tornare alla politica" ha detto in risposta a una domanda a riguardo. "Ho visto presidenti andare e venire, li ho visti invecchiare e cambiare, ed e' oltre l'orario in cui dovrei andare a dormire".

