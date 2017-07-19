Bce: Lagarde, piu' integrazione per trasformare punti di forza Europa in crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 set - L'Europa deve fare leva sui propri punti di forza, a partire dal mercato unico, dall'abbondante risparmio privato e dalle istituzioni comuni gia' costruite attraverso l'Unione europea, per rafforzare la propria sovranita' e accelerare la crescita. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo alla cena offerta dalla Bundesbank a Berlino dove domani si terra' la riunione del consiglio direttivo che dovrebbe annunciare un rialzo dei tassi di 25 punti base.

La Savings and Investments Union - ha detto Lagarde - puo' contribuire a mobilitare il risparmio europeo e indirizzarlo verso gli investimenti nei settori in cui l'Unione deve diventare piu' forte. Parallelamente, l'euro digitale aiutera' a preservare la sovranita' monetaria 2in un mondo nel quale non possiamo piu' permetterci di dipendere cosi' fortemente dagli altri". Secondo Lagarde, l'Europa possiede gia' le strutture che le consentono di agire congiuntamente e con relativa rapidita', un vantaggio di cui non dispongono le altre medie potenze, oggi impegnate a costruire alleanze per rafforzare il proprio peso e resistere alle pressioni degli attori piu' grandi. "Perche' l'Europa dovrebbe rinunciare al suo maggiore punto di forza lasciandosi frammentare in 27 agende nazionali?" ha sottolineato Lagarde respingendo la possibilita' che ciascun Paese persegua separatamente il proprio interesse nel commercio, nella politica industriale e nell'energia. Per sfruttare pienamente il mercato unico, l'Unione dovra' pero' affrontare le proprie debolezze nella difesa e superare la frammentazione e gli elevati costi dei mercati energetici. "Se i nostri punti di forza in un settore, come il mercato unico, saranno compromessi dalle nostre debolezze in altri, come la difesa o mercati energetici frammentati e costosi, sara' facile dividerci", ha avvertito Lagarde. Agendo insieme nei settori in cui e' necessario, l'Europa potra' invece sfruttare la propria dimensione e diventare meno vulnerabile alle pressioni esterne. "Avremo allora maggiore sovranita' e una crescita piu' rapida". La scelta di continuare a costruire l'Europa richiede negoziati complessi e compromessi difficili, ma rappresenta l'unica strada concreta in un contesto internazionale sempre piu' ostile. "Ormai siamo soli ma come un insieme. Possiamo contare soltanto su noi stessi" ha concluso Lagarde. Accettare il declino e affidarsi alle tecnologie straniere per finanziare il modello sociale europeo sarebbe un "miraggio", cosi' come lo sarebbe la frammentazione dell'Unione in 27 strategie nazionali.

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