Bce: Lagarde, pilastri strategy review 2021 hanno dimostrato loro validita'

Obiettivo simmetrico inflazione ha ancorato aspettative (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sintra, 30 giu - Dalla revisione strategica del 2021 il mondo e' cambiato completamente ma "i fondamenti della nostra strategia hanno retto bene, come e' giusto che sia, perche' una strategia solida deve essere robusta rispetto a un contesto in evoluzione". E' quanto afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel discorso di apertura dei lavori del Forum 2025 on Central banking a Sintra in cui ha esaminato i risultati i risultati della revisione della strategy review pubblicati oggi. "Il nostro obiettivo simmetrico di inflazione al 2% si e' dimostrato efficace nell'ancorare le aspettative anche attraverso alcuni degli shock piu' gravi e persistenti della recente storia economica. E il nostro orientamento al medio termine ha garantito una flessibilita' essenziale per assorbire uno shock estremamente rilevante - contribuendo a ridurre il costo complessivo della disinflazione per l'economia, pur consentendo un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo". "Non abbiamo quindi ritenuto necessario rivedere questi pilastri fondamentali - afferma Lagarde - ed e' per questo che definiamo l'esercizio appena concluso una valutazione della strategia, e non una revisione. Il tema centrale del nostro lavoro e' stato aggiornare il quadro di riferimento affinche' la politica monetaria possa continuare a garantire la stabilita' dei prezzi di fronte ai nuovi tipi di shock che ci troviamo ad affrontare".

