Bce: Lagarde, per rafforzare ruolo euro eliminare barriere interne alla Ue

L'emissione di bond a livello Ue puo' dare grande contributo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 giu - "I dazi imposti dall'amministrazione statunitense hanno portato a correlazioni tra asset finanziari estremamente insolite. Cio' potrebbe rafforzare il ruolo globale dell'euro e sottolinea l'importanza per i responsabili politici europei di creare le condizioni necessarie affinche' cio' si verifichi". Lo scrive la presidente della Bce Christine Lagarde nell'introduzione al rapporto annuale sul ruolo internazionale dell'euro pubblicato oggi dalla banca centrale. "La priorita' assoluta - sottolinea Lagarde - deve essere il progresso dell'unione del risparmio e degli investimenti per sfruttare appieno i mercati finanziari europei. L'eliminazione delle barriere all'interno dell'Ue e' essenziale per aumentare lo spessore e la liquidita' dei mercati di finanziamento in euro, prerequisito per un utilizzo piu' ampio dell'euro.

L'emissione pianificata di obbligazioni a livello Ue, allorche' l'Europa si fa carico della propria Difesa, potrebbe dare un contributo importante al raggiungimento di questi obiettivi". La Bce - prosegue Lagarde - svolgera' il suo ruolo. "In un contesto geopolitico piu' volatile, accelerare i progressi verso un euro digitale e' fondamentale per rafforzare la sovranita' europea. Il miglioramento dei sistemi di pagamento transfrontalieri tra l'euro e le altre valute aumentera' anche la resilienza. L'offerta di soluzioni per il regolamento delle transazioni finanziarie all'ingrosso registrate su piattaforme tecnologiche basate su registri distribuiti in moneta di banca centrale aumentera' l'efficienza dei mercati finanziari europei e l'attrattiva globale dell'euro. Inoltre, le nostre linee di liquidita' in euro verso le banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, che segnalano la volonta' della Bce di fornire un sostegno in condizioni di mercato stressate, promuovono l'utilizzo dell'euro nelle transazioni finanziarie e commerciali globali. Infine, l'attrattiva globale dell'euro e' sostenuta da politiche solide nell'area dell'euro e da istituzioni solide e basate su regole. Il rispetto dello stato di diritto rimane essenziale per preservare, e potenzialmente accrescere, la fiducia globale nell'euro".

