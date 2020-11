Bce: Lagarde, Pepp e Ltro strumenti principali per ricalibrare politica monetaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 nov - "Sebbene tutte le opzioni rimangono sul tavolo, il Pepp e le aste Tltro hanno dimostrato la loro efficacia nell'attuale scenario e possono essere adeguate in modo dinamico per reagire alle evoluzioni della pandemia. Per questo rimangono probabilmente gli strumenti principali per adeguare la nostra politica monetaria". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento al forum Bce sulle banche centrali facendo riferimento alla decisione annunciata dal consiglio direttivo nell'ultimo meeting di procedere a una ricalibrazione delle misure nella prossima riunione di dicembre in risposta all'impatto sull'economia prodotto dalla seconda ondata di covid. "Guardando oltre il nostro prossimo meeting di politica monetaria - ha detto Lagarde - la nostra strategy review in corso ci da' l'opportunita' di riflettere sulla migliore combinazione possibile degli strumenti a nostra disposizione per garantire condizioni di finanziamento a un livello appropriato e sul modo migliore di utilizzarli".

Cop

(RADIOCOR) 11-11-20 14:15:47 (0394)NEWS 5 NNNN