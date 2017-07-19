Bce: Lagarde, ordine globale sotto pressione, Europa sfrutti mercato unico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ago - "Oggi l'ordine globale e' sotto pressione" e l'Europa deve sfruttare meglio la dimensione del proprio mercato interno, integrare i mercati dei capitali e permettere alle imprese innovative di crescere senza lasciare il continente. Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde, intervenendo a un dibattito del World Economic Forum sulle prospettive dell'economia mondiale. "Il modello di crescita europeo del dopoguerra si basava su tre pilastri che si rafforzavano reciprocamente. Oggi tutti e tre si stanno indebolendo con il cambiamento del contesto internazionale', ha dichiarato Lagarde. Il primo pilastro era rappresentato dall'espansione del commercio globale, che pero' "non puo' piu' essere data per scontata": solo lo scorso anno sono state introdotte nel mondo oltre 2.500 restrizioni commerciali. Il secondo era la forza europea nella manifattura a media tecnologia, sostenuta anche dall'accesso a energia relativamente economica. "Anche questo vantaggio si sta erodendo", ha avvertito Lagarde. La Cina compete ormai direttamente con l'Eurozona in quasi il 40% dei settori nei quali l'area presenta un vantaggio comparato, contro circa il 25% dei primi anni Duemila. E' inoltre venuta meno l'energia a basso costo sulla quale l'industria europea poteva contare, compreso il gas russo.

Nel 2025 - ha ricordato la presidente - i prezzi dell'elettricita' per le industrie europee ad alta intensita' energetica erano piu' che doppi rispetto agli Stati Uniti e superiori di circa il 50% a quelli cinesi. Il terzo pilastro era "un ordine globale stabile e basato sulle regole, sostenuto dall'ombrello di sicurezza statunitense". Le tensioni geopolitiche stanno invece mettendo in evidenza le dipendenze strategiche e le strozzature delle catene di fornitura. "Quando le dipendenze economiche possono essere utilizzate come arma o quando si indebolisce la percezione della deterrenza, le preoccupazioni per la resilienza entrano direttamente nelle decisioni economiche", ha osservato Lagarde, facendo notare che le imprese investono meno quando ritengono meno sicuro il capitale, con conseguenze negative su produzione e consumi.

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(RADIOCOR) 19-08-26 09:27:03 (0182) 5 NNNN