Bce: Lagarde, nostra strategia politica monetaria in buona posizione, come su tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sintra, 30 giu - "La nostra valutazione della strategia e' stata un esercizio di evoluzione, non di rivoluzione e, in effetti, molte delle sue conclusioni sono gia' riflesse nella nostra attuale condotta di politica monetaria". E' quanto afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel discorso di apertura dei lavori del Forum 2025 on Central banking a Sintra in cui ha esaminato i risultati i risultati della revisione della strategy review pubblicati oggi. "Abbiamo risposto al recente shock inflazionistico con un'azione inizialmente energica e poi persistente - ha detto Lagarde - con l'obiettivo di riportare l'inflazione al target il piu' rapidamente necessario, ma nel modo meno doloroso possibile". Nella nuova formulazione della strategy review trova ampio spazio l'analisi di scenario che - sottolinea Lagarde - "ci sta inoltre aiutando a comprendere meglio l'ampiezza dei rischi futuri e come rispondere al meglio".

"Ad esempio, i nostri scenari sui potenziali dazi all'importazione degli Stati Uniti ci hanno aiutato a orientarci in un contesto commerciale globale incerto, consentendoci al contempo di comunicare con maggiore chiarezza i rischi bilaterali che influenzano l'attuale orientamento della nostra politica monetaria". "Durante la nostra ultima conferenza stampa di politica monetaria, a giugno - conclude Lagarde - ho descritto il nostro orientamento di politica monetaria come 'in una buona posizione'. Alla luce della conclusione di questa valutazione strategica, posso aggiungere che anche la nostra strategia di politica monetaria e' in una buona posizione - rafforzata dall'esperienza e meglio attrezzata per affrontare le sfide future".

