Bce: Lagarde, non vediamo necessita' di usare ora Tpi, nel caso saremo pronti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Francoforte, 02 feb - "Non vediamo al momento la necessita' di usare lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (Tpi) ma se si dovesse verificare la necessita' di usarlo, saremo pronti a farlo". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte. Lagarde ha ricordato che il Tpi puo' essere utilizzato per contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato che mettano seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell'area dell'euro.

Cop

(RADIOCOR) 02-02-23 15:40:49 (0529)EURO 5 NNNN