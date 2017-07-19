Bce: Lagarde, non me ne andro' prima del 2027, il capitano resta a bordo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 lug - "Non mi vedrete andar via prima del 2027". Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, rispondendo in conferenza stampa alle indiscrezioni su una possibile fine anticipata del suo mandato che scade nel settembre 2027. "Quando ci sono nuvole all'orizzonte, il capitano resta sulla nave. E questo capitano restera' su questa nave finche' ci saranno nuvole all'orizzonte, ha aggiunto Lagarde.

Potete speculare e scrivere tutto cio' che volete. Non penso che sia particolarmente interessante o importante. Quello che conta e' applicare la giusta politica monetaria per assicurare la stabilita' dei prezzi", ha concluso.

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(RADIOCOR) 23-07-26 15:22:01 (0551) 5 NNNN