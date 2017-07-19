Bce: Lagarde, nessun automatismo sui tassi, decisioni su base dati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - La Bce non apportera' modifiche sistematiche ai tassi d'interesse, ma decidera' riunione per riunione sulla base del maggior numero possibile di dati. Lo ha affermato la presidente Christine Lagarde intervenendo a un evento organizzato dal gruppo Bpce a Parigi. "Non effettuiamo modifiche in modo sistematico.

Bisogna disporre di un numero sufficiente di elementi fattuali, dati, previsioni e risultati effettivi". La Bce continuera' a basare le proprie decisioni proprie decisioni su tre pilastri: le prospettive d'inflazione, l'inflazione di fondo misurata attraverso diversi indicatori e la trasmissione della politica monetaria alle economie dell'area euro. "Continueremo a operare in questo modo e lo faremo in occasione di ogni riunione di politica monetaria, esaminando il maggior numero possibile di dati", ha ribadito Lagarde.

"Sulla base di tutti questi elementi assumeremo le nostre decisioni nelle prossime riunioni di politica monetaria", ha concluso.

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(RADIOCOR) 11-09-26 16:26:17 (0500) 5 NNNN