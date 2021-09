Bce: Lagarde, monitoriamo impatto aumento prezzi su negoziati salariali

Al momento no tensioni su questo fronte (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 set - La Bce ritiene che i fattori che stanno spingendo l'inflazione siano temporanei, come le difficolta' di approvvigionamento nel mercato dei semiconduttori, ma tiene sotto osservazione il "second round effect", ovvero la possibile trasmissione dell'aumento dei prezzi sui negoziati salariali. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte aggiungendo che per ora tuttavia non si vedono tensioni su questo fronte.

