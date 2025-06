Bce: Lagarde, mondo che ci attende e' piu' incerto, rendera' inflazione piu' volatile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sintra, 30 giu - "Il mondo che ci attende e' piu' incerto e tale incertezza rendera' probabilmente l'inflazione piu' volatile". E' quanto afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel discorso di apertura dei lavori del Forum 2025 on Central banking a Sintra in cui ha esaminato i risultati i risultati della revisione della strategy review pubblicati oggi. "In primo luogo, osserviamo segnali chiari che gli shock dal lato dell'offerta stanno diventando piu' frequenti - ha spiegato Lagarde -. Le analisi basate su modelli condotte dal personale Bce mostrano che, durante l'ultima ondata inflazionistica, tali shock hanno avuto un ruolo molto piu' rilevante nel determinare l'inflazione rispetto ai due decenni precedenti. E ancora oggi, le forze dal lato dell'offerta continuano a generare rischi inflazionistici in entrambe le direzioni. In secondo luogo, riscontriamo prove crescenti che interruzioni dell'offerta piu' frequenti stanno portando le imprese a modificare i prezzi con maggiore regolarita' - contribuendo cosi' a una maggiore volatilita' dell'inflazione...Poiche' le imprese tendono generalmente ad aumentare i prezzi piu' rapidamente di quanto non li riducano, aggiustamenti piu' frequenti dei prezzi implicano che l'inflazione possa salire rapidamente in risposta a shock al rialzo di una certa entita'. Se poi i salari si adeguano solo gradualmente a tali aumenti dei prezzi - come abbiamo osservato negli ultimi anni - l'inflazione potrebbe restare al di sopra dell'obiettivo per un periodo piu' lungo, mentre la crescita salariale cerca lentamente di colmare il divario".

Cop

(RADIOCOR) 30-06-25 21:01:00 (0744) 5 NNNN