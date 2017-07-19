Bce: Lagarde, mercato unico dei capitali per trattenere 300 miliardi in Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - L'Europa deve affiancare al solido finanziamento bancario un mercato dei capitali piu' liquido, profondo ed efficiente, capace di trattenere nel continente circa 300 miliardi di euro che ogni anno vengono investiti soprattutto negli Stati Uniti. Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde partecipando a un evento a Parigi. "Piuttosto che lasciare uscire questi 300 miliardi e permettere che vengano investiti negli Stati Uniti attraverso gli investitori istituzionali, dobbiamo essere capaci di avere un mercato dei capitali fluido, liquido, profondo ed efficace", ha dichiarato. Per raggiungere questo obiettivo servono "un'unica serie di regole" e una vigilanza armonizzata a livello europeo, che consentirebbero di aumentare ulteriormente la capacita' del sistema finanziario di sostenere gli investimenti. Lagarde ha tuttavia escluso che l'Europa debba abbandonare il proprio modello, nel quale l'economia e' finanziata prevalentemente attraverso il credito bancario, per replicare quello statunitense, maggiormente orientato ai mercati. "Non si tratta di copiare in maniera identica il modello americano", ha sottolineato. "I modelli statunitense ed europeo si sono sviluppati ciascuno per proprio conto, con i rispettivi vantaggi e svantaggi". Le banche europee devono continuare a finanziare ampiamente l'attivita' economica, facendolo 'nel modo piu' efficace, piu' orientato al cliente e piu' competitivo possibile". "Abbiamo la fortuna di avere in Europa un settore finanziario nel quale, dopo la crisi del 2008, le banche sono solide, ben capitalizzate, dispongono di abbondante liquidita' e sono sottoposte a una vigilanza molto efficace", ha affermato Lagarde. Le discussioni in corso sulla semplificazione della supervisione non devono indebolire questa solidita'. "Avere un settore bancario solido resta estremamente importante", ha concluso, ma cio' non impedisce di sviluppare parallelamente un vero mercato europeo dei capitali.

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(RADIOCOR) 11-09-26 16:37:00 (0508) 5 NNNN