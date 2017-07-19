Bce: Lagarde, inflazione piu' bassa delle attese ma durera' piu' a lungo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - L'inflazione si e' rivelata inferiore alle attese della Bce, ma le pressioni sui prezzi sono destinate a durare piu' a lungo di quanto previsto in precedenza. Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Berlino spiegando le revisioni apportate alle nuove proiezioni.

"Siamo rimasti sorpresi anche sul fronte dell'inflazione, perche' abbiamo osservato un'inflazione in qualche modo inferiore a quanto avevamo previsto", ha dichiarato Lagarde.

La sorpresa al ribasso ha riguardato in particolare i prezzi dei prodotti alimentari. Tuttavia, "riteniamo che l'inflazione durera' piu' a lungo di quanto avevamo anticipato", ha aggiunto. "Abbiamo questi due fenomeni: maggiore resilienza, un migliore adattamento dell'economia e un'inflazione piu' bassa, ma piu' duratura. Stiamo adeguando le nostre proiezioni su questa base", ha spiegato Lagarde.

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