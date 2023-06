Bce: Lagarde, in atto rapida trasmissione aumento tassi a prestiti bancari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 giu - "Fino ad ora i nostri aumenti dei tassi stanno venendo trasmessi con forza ai prestiti bancari e di finanziamento piu' rapidamente anche rispetto ai precedenti cicli di rialzo. Per l'area dell'euro, i tassi sui prestiti bancari alle imprese sono attualmente al 4,2%, in aumento di 267 punti base dal maggio dello scorso anno. Questo e' il loro livello piu' alto dal gennaio 2009". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo ad Hannover alla "Giornata delle casse di risparmio tedesche 2023". Anche i volumi dei prestiti bancari si stanno indebolendo - ha aggiunto Lagarde -determinando una forte contrazione della crescita monetaria.

Da novembre in poi, i flussi mensili di prestiti alle imprese sono stati in media negativi. Anche la M3 ha registrato flussi negativi, facendo crollare il suo tasso di crescita su base annua da quasi il 12% a meta' del 2020 all'1,9% nell'aprile di quest'anno. "E le banche riferiscono che gli standard di credito si stanno inasprendo, il che fa presagire flussi di prestito inferiori a venire". "Questo e' l'effetto desiderato della nostra politica - ha precisato Lagarde -: vogliamo che le condizioni di finanziamento si inaspriscano.

E, finora, questo non e' andato a scapito della performance delle banche, con l'impatto positivo dei tassi piu' elevati sui margini di interesse delle banche che superano l'impatto negativo sui volumi". "Sappiamo tuttavia che i nostri aumenti dei tassi non si sono ancora pienamente riflessi nelle condizioni di finanziamento. E siamo anche consapevoli che le recenti tensioni nei mercati finanziari potrebbero aver intensificato l'inasprimento aumentando i costi di finanziamento delle banche e incoraggiando una maggiore avversione al rischio. Quindi dobbiamo monitorare attentamente come si sta svolgendo questo processo di trasmissione. E se le recenti tensioni lasciano un'impronta duratura sui mercati, un determinato livello di tassi significherebbe condizioni di finanziamento piu' restrittive, e cio' dovrebbe riflettersi nel livello al quale i tassi raggiungono il picco".

