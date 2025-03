Bce: Lagarde, impossibile garantire sempre inflazione al 2% in questo contesto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Francoforte, 12 mar - In questo contesto di grande incertezza geopolitica ed economica, la Bce non puo' garantire che l'inflazione sara' sempre al 2%.

E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento alla 25 edizione "the Ecb and its watchers" a Francoforte. "Tuttavia, indipendentemente dagli shock che affrontiamo - ha spiegato - dobbiamo impostare la nostra politica in modo appropriato, in modo che l'inflazione converga sempre verso il nostro obiettivo nel medio termine.

"Di fronte a shock piu' persistenti - ha aggiunto - la formulazione del nostro obiettivo di inflazione e' fondamentale: puntiamo a un'inflazione del 2%, il nostro obiettivo e' simmetrico e lavoriamo per raggiungerlo nel medio termine. Questo obiettivo simmetrico si e' rivelato efficace durante la recente impennata dell'inflazione, contribuendo a coordinare le aspettative e a riportare il processo inflazionistico verso il 2%".

