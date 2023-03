Bce: Lagarde, faremo whatever it takes per combattere inflazione

Le donne spesso le prime vittime dell'alta inflazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mar - "Le prime vittime dell'alta inflazione sono i sottoprevilegiati, i sottopagati e molto spesso sono donne. E noi faremo whatever it takes per combattere l'inflazione". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde parlando con il direttore generale del Wto, Ngozi Okonjo-Ikeala, durante un evento per celebrare la giornata internazionale della donna.

