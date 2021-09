Bce: Lagarde, Europa sta recuperando piu' velocemente del previsto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 set "L'Europa si sta riprendendo piu' rapidamente di quanto avessimo previsto. Di conseguenza, abbiamo notevolmente migliorato le nostre proiezioni". E' quanto ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista concessa a Bloomberg il 13 settembre e pubblicata ora sul sito della banca centrale europea. "La nostra proiezione per quest'anno e' piu' 5% - ha detto Lagarde - quindi e' un aggiornamento significativo, piu' 4,6% l'anno prossimo e di nuovo al ritmo tipo di crescita pre-covid successivamente. Ma quest'anno sta sicuramente andando piu' veloce di quanto pensassimo, al punto che avremo recuperato ai livelli pre-covid prima della fine dell'anno, il 2021. Avevamo previsto in precedenza che sarebbe stato al massimo l'inizio del 2022; ora sara' nel 2021". A favorire l'accelerazione della ripresa, oltre alla risposta congiunta di politica monetaria e fiscale, e' stato il grande progresso delle campagne di vaccinazione. "Su questo fronte l'Europa ha fatto abbastanza bene - ha detto Lagarde - Abbiamo piu' del 70 per cento della popolazione adulta completamente vaccinata nell'area dell'euro e alcuni paesi stanno effettivamente facendo meglio di cosi', oltre l'80 per cento. Questo e' stato un significativo impulso per la crescita e ha aiutato i governi a non tornare alle rigorose misure di contenimento che avevamo visto in precedenza".

Cop

(RADIOCOR) 16-09-21 15:53:31 (0456) 5 NNNN