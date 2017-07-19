Bce: Lagarde, Europa non guida AI ma puo' coglierne benefici con adozione larga scala

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - L'Europa puo' cogliere i benefici dell'intelligenza artificiale anche se non e' alla guida dello sviluppo dei modelli piu' avanzati.

E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel discorso pronunciato a Washington dove ha ricevuto il premio Paul Volcker, l'ex governatore della Fed tra il 1979 e il 1987. Il vero vantaggio economico derivante dalle tecnologie di frontiera - ha detto Lagarde - non sta nella loro creazione ma nella loro adozione su larga scala, in particolare nei processi manifatturieri e industriali. In questo ambito, ha sottolineato Lagarde, l'Europa parte da una posizione di forza considerato che secondo sondaggi citati dalla Bce le imprese manifatturiere europee superano quelle statunitensi nell'uso di AI, big data e robotica. Nel suo intervento, Lagarde ha definito ll continente un "gigante addormentato" con un potenziale ancora in gran parte inespresso e ha sottolineato che se le famiglie dell'Unione Europea investissero nella stessa misura delle famiglie americane, potrebbero convogliare fino a 8.000 miliardi di euro verso investimenti di lungo periodo, con flussi annui superiori a 350 miliardi di euro.

