Bce: Lagarde, Europa in ritardo su innovazione e produttivita', a rischio welfare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 nov - "Fin dall'alba dell'era industriale, l'Europa si e' vantata di un modello economico unico, che bilancia il progresso tecnologico con un welfare sociale completo. Oggi, tuttavia, l'Europa e' sotto pressione. Il ritmo rapido del cambiamento tecnologico innescato dalla rivoluzione digitale ci ha lasciato indietro". E' il monito lanciato dalla presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo a una conferenza a Parigi sulle sfide sociali ed economiche di un'era di trasformazione. "Dobbiamo adattarci rapidamente a un ambiente geopolitico in evoluzione e recuperare il terreno perduto in termini di competitivita' e innovazione - ha detto Lagarde -.

Non farlo potrebbe mettere a repentaglio la nostra capacita' di generare la ricchezza necessaria a sostenere il nostro modello economico e sociale, che e' caro per la stragrande maggioranza degli europei". In un periodo di rapidi cambiamenti tecnologici guidati in particolare dall'AI - ha argomentato Lagarde - l'Europa non si trova piu' in prima linea nel progresso. "La nostra crescita della produttivita', il fattore chiave che guida la nostra prosperita' a lungo termine, si sta allontanando da quella degli Stati Uniti".

Inoltre "stiamo assistendo a un panorama geopolitico in trasformazione, che si sta frammentando in blocchi rivali, dove le opinioni sul libero commercio vengono messe in discussione e gli approcci alla regolamentazione del settore tecnologico stanno divergendo tra le economie avanzate". In questo contesto in evoluzione, l'Europa e' "sotto crescente pressione per ridefinire la propria posizione al fine di rimanere competitiva". Per ritrovare il ruolo che le spetta, l'Europa deve dimostrare capacita' di adattamento e anticipazione. "Dobbiamo adattarci al mondo che cambia intorno a noi e recuperare il terreno perso in termini di produttivita' e tecnologia - ha detto Lagarde -. Altrimenti, non saremo in grado di generare la ricchezza necessaria per soddisfare le nostre crescenti esigenze di spesa, garantire la sicurezza, combattere il cambiamento climatico e proteggere l'ambiente. Ma dobbiamo anche anticipare le interruzioni che i cambiamenti tecnologici e geopolitici porteranno e prepararci rinnovando il nostro modello sociale".

