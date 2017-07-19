Bce: Lagarde, Ets2 aggiungera' 0,2 punti percentuali a inflazione nel 2028

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - L'introduzione dell'Ets2, che estende per la prima volta il prezzo del carbonio nell'Ue agli edifici e al trasporto su strada, aggiungera' 0,2 punti percentuali all'inflazione nel 2028. E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo a una conferenza a Francoforte sul rapporto fra clima, natura e politica monetaria. "La Bce - ha detto Lagarde - incorpora gia' l'Ets2 nelle proprie proiezioni macroeconomiche, stimando che contribuira' per circa 0,2 punti percentuali all'inflazione complessiva nell'area dell'euro nel 2028".

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(RADIOCOR) 05-05-26 14:54:33 (0486) 5 NNNN