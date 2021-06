Bce: Lagarde, effetto aumento inflazione Usa sara' moderato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 21 giu - Rispondendo a varie domande degli europarlamentari, Lagarde ha specificato che nel valutare l'andamento dell'inflazione occorre ricordare che negli ultimi quattro mesi del 2020 il tasso di inflazione era negativo e 'non sorprende che la situazione migliori (nel senso che l'inflazione aumenta - ndr) quando la pandemia si indebolisce e i ritirano le misure di contenimento'. Va tenuto anche conto 'dell'effetto base che spiega molto della crescita dei prezzi i cui fattori sono diversi: i costi dell'energia, l'aumento dell'Iva in Germania, il riequilibrio della spesa per consumi, si tratta di fattori che gradualmente si esauriranno a inizio 2022'.

Nel discorso di apertura della discussione, Lagarde ha indicato che 'una volta che l'impatto della pandemia si sara' attenuato, la riduzione dell'alto livello di capacita' produttiva inutilizzara, sostenuta da politiche fiscali e monetarie accomodanti, contribuira' a un graduale aumento dell'inflazione sottostante nel medio termine. Tuttavia, l'effetto al rialzo delle pressioni inflazionistiche sottostanti sull'inflazione complessiva sara' grosso modo controbilanciato dal previsto calo dei prezzi dell'energia'.

Le ultime proiezioni macroeconomiche della Bce prevedono un'inflazione nominale all'1,9 per cento nel 2021, all'1,5 per cento nel 2022 e all'1,4 per cento nel 2023. Rispetto alle proiezioni macroeconomiche della Bce di marzo 2021, l'inflazione e' stata rivista al rialzo per il 2021 e il 2022, in gran parte a causa di fattori temporanei e della maggiore inflazione dei prezzi dell'energia, ed e' invariato per il 2023 a un livello inferiore al nostro obiettivo di inflazione.

Lagarde ha confermato la linea definita dai governatori dieci giorni fa a Francoforte. Ha indicato che la Bce continua a condurre una politica monetaria 'molto accomodante' e prevede di continuare a effettuare acquisti netti di attivita' nell'ambito del programma di acquisto di emergenza pandemica (Pepp) nel prossimo trimestre a un ritmo significativamente piu' elevato rispetto ai primi mesi dell'anno. 'Il nostro pacchetto completo di misure complementari si e' dimostrato efficace nel preservare condizioni di finanziamento favorevoli per tutti i settori dell'economia, essenziali per sostenere una ripresa economica sostenuta e salvaguardare la stabilita' dei prezzi'. Quanto ai salari ha indicato che 'staremi attenti' anche se attualmente 'non vediamo elementi che possano aumentare i fattori di inflazione piu' forte'. Gli stessi effetti dell'inflazione americana sull'Eurozona 'saranno limitati'.

