Bce: Lagarde, donne e giovani lavoratori i piu' colpiti da questa crisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 nov - La crisi ha impattato in maniera piu' forte le donne e i giovani lavoratori e questa e' un fattore che preoccupa perche' la ricerca dimostra che i giovani in particolare che perdono accesso al mercato del lavoro pagano lo scotto anche a 10-15 anni di distanza con impieghi con un livello di retribuzione inferiore di quanto non sarebbe avvenuto senza la crisi. E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo al forum Bce sulle banche centrali. "Per quanto riguarda le lavoratrici - ha detto Lagarde - il problema e' che spesso sono impiegate nei settori dei servizi, dai trasporti al commercio al dettaglio alla ristorazione, che sono stati i piu' colpiti da questa crisi. Molte di loro hanno lasciato il mercato del lavoro e ormai sono scoraggiate alla prospettiva di poter trovare un altro impiego con una retribuzione analoga a quella precedente. Per questo e' molto importante che la politica fiscale in questa crisi sia un agente molto attivo per aiutare le categoria piu' colpite".

