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            Bce: Lagarde, dobbiamo essere del tutto agili e dipendenti dai dati -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 14 apr - "Chi e' convinto che la direzione sara' una o l'altra, onestamente, non so" come faccia, ha aggiunto Lagarde. "Non dimentichiamo pero' una cosa: lo scenario di base e tutti gli scenari sono costruiti incorporando cio' che il mercato gia' si aspetta.

            Non includono altre decisioni di politica monetaria o fiscale che possano influenzarli".

            Cop.

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            (RADIOCOR) 14-04-26 16:24:30 (0597)EURO 5 NNNN

              


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