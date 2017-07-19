Bce: Lagarde, dobbiamo essere del tutto agili e dipendenti dai dati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 14 apr - "Chi e' convinto che la direzione sara' una o l'altra, onestamente, non so" come faccia, ha aggiunto Lagarde. "Non dimentichiamo pero' una cosa: lo scenario di base e tutti gli scenari sono costruiti incorporando cio' che il mercato gia' si aspetta.

Non includono altre decisioni di politica monetaria o fiscale che possano influenzarli".

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