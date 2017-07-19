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            Bce: Lagarde, decisione odierna su tassi "ovvia" e presa all'unanimita'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - "La decisione adottata oggi e' stata unanime ed e' stata 'ovvia'". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Berlino. "Le mosse future saranno invece stabilite riunione per riunione - ha aggiunto -. Quello che posso dirvi e' che siamo determinati a conseguire il nostro obiettivo".

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            (RADIOCOR) 10-09-26 15:25:15 (0441)EURO 5 NNNN

              


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