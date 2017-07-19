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            Bce: Lagarde, cruciale promuovere maggiore integrazione dei mercati dei capitali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - E' di importanza cruciale promuovere una maggiore integrazione dei mercati dei capitali, portando a compimento l'unione dei risparmi e degli investimenti e l'unione bancaria, secondo una tabella di marcia ambiziosa, nonche' adottare in tempi rapidi il regolamento relativo all'istituzione dell'euro digitale. E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte.

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            (RADIOCOR) 19-03-26 14:56:21 (0511) 5 NNNN

              


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