Bce: Lagarde, contesto di eccezionale incertezza, decisioni basate su dati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 giu - "Con l'inflazione avviata a stabilizzarsi in modo duraturo intorno al nostro obiettivo del 2%, all'inizio di questo mese il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre nuovamente i principali tassi di interesse di 25 punti base. Ai livelli attuali dei tassi, riteniamo di trovarci in una buona posizione per far fronte a un contesto di incertezza". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento di fronte alla commissione per gli affari economici e monetari al Parlamento Europeo. "Soprattutto nell'attuale contesto di eccezionale incertezza - ha detto Lagarde - adotteremo un approccio basato sui dati e valuteremo di volta in volta, riunione per riunione, l'orientamento piu' appropriato della politica monetaria. Le nostre decisioni sui tassi di interesse si baseranno sulle prospettive dell'inflazione, sulla dinamica dell'inflazione di fondo e sulla forza della trasmissione della politica monetaria. Non ci impegniamo preventivamente su un determinato percorso dei tassi".

Cop

(RADIOCOR) 23-06-25 15:24:18 (0432) 5 NNNN