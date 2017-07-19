Bce: Lagarde, Consiglio segue con attenzione durata e intensita' shock energetico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 lug - "L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Il Consiglio direttivo segue pertanto con attenzione l'intensita' e la durata dello shock, nonche' i suoi effetti indiretti e di secondo impatto". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte aggiungendo che il Consiglio direttivo "si impegna a definire la politica monetaria in modo da assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine".

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(RADIOCOR) 23-07-26 14:51:29 (0518) 5 NNNN