Bce: Lagarde, Consiglio resta in posizione favorevole, decisioni basate sui dati
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 lug - "Con la decisione odierna il Consiglio direttivo resta in una posizione favorevole per affrontare l'incertezza causata dal conflitto". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte aggiungendo che per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, il Consiglio "seguira' un approccio guidato dai dati, secondo il quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione" e "senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi".
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(RADIOCOR) 23-07-26 14:51:55 (0519) 5 NNNN