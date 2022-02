Bce: Lagarde, clima e' fattore che conta nella politica monetaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 feb - 'Abbiamo deciso all'unanimita' che il cambiamento climatico e' uno dei componenti che teniamo in considerazione per determinare la politica monetaria e la supervisione delle banche'. Cosi' ha tagliato corto la presidente della Bce Christine Lagarde in risposta a chi critica la banca centrale di occuparsi di un aspetto dell'attivita' economica che non c'entrerebbe nulla con il mandato della stabilita' dei prezzi. Si tratta di un argomento che ha spazio all'interno del Ppe.

Aps

(RADIOCOR) 14-02-22 19:15:21 (0561) 5 NNNN