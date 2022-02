Bce: Lagarde, clima e' fattore che conta nella politica monetaria -2

Attacco del Ppe, "sbagliato non aumentare tassi interesse" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 feb - Prima dell'audizione il gruppo parlamentare del Ppe aveva reso pubblica una nota del portavoce Markus Ferber nella quale criticava l'attuale posizione di Francoforte sulla politica monetaria: 'La recente decisione della Bce di non aumentare il tasso di interesse di riferimento non e' all'altezza di quanto necessario. Il livello di inflazione e' da mesi notevolmente al di sopra dell'obiettivo. L'argomento secondo cui si tratta di un fenomeno temporaneo ha perso ogni credibilita'. Se la Bce prende sul serio il suo mandato, e' giunto il momento di inasprire la politica monetaria. I cittadini stanno gia' perdendo fiducia nella stabilita' dell'euro. Lagarde farebbe bene a far scattare l'interruttore e gradualmente eliminare l'orientamento ultra accomodante della politica monetaria'.

