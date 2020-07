Bce: Lagarde, Brexit e covid due rischi al ribasso, rischio effetto moltiplicatore

Intervista al Financial Times (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 8 lug - "Se si combinano due rischi al ribasso, due esiti incerti, certamente si ha un impatto di moltiplicazione ma come uno rafforzera' l'altro al momento non si puo' sapere. Stanno andando nella stesa direzione che non e' una direzione facile". E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel corso di un'intervista con il Financial Times in risposta a una domanda se una eventuale Brexit no-deal - ora sempre piu' probabile dati gli scarsi progressi ottenuti in sede negoziale - non rischi di aggravare l'effetto dello shock economico provocato dalla pandemia.

